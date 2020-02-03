Учёные определили пять основных продуктов питания, которые могут усиливать симптомы артрита. Они доказали, что исключение их из рациона позволит снизить воспаление и восстановить защитные силы организма.
Как
Как писал NEWS.ru, учёные Крымского федерального университета разработали рецептуры «здоровых» майонезов и майонезных соусов. В составе продукции отсутствуют искусственные ингредиенты, а в качестве ароматизаторов и консервантов используются масляные экстракты или гидролаты розмарина, сельдерея, укропа и базилика. Также в состав майонеза входят растительное масло, яичный порошок и камеди гуара и ксантана. Для получения гидролатов пряно-ароматических растений специалисты использовали зелёные части, корневища и семенную массу.
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