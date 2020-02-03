https://static.news.ru/photo/4e2a79e2-4680-11ea-a900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные определили пять основных продуктов питания, которые могут усиливать симптомы артрита. Они доказали, что исключение их из рациона позволит снизить воспаление и восстановить защитные силы организма.

Как сообщает издание argumenti.ru, медики советуют отказаться от продуктов с высоким содержанием трансжиров и гидрогенизированных масел. Ради сохранения здоровья нужно перестать употреблять сахар, красное мясо, хлебобулочные изделия из белой муки и молочные продукты с высоким содержанием жира.

Как писал NEWS.ru, учёные Крымского федерального университета разработали рецептуры «здоровых» майонезов и майонезных соусов. В составе продукции отсутствуют искусственные ингредиенты, а в качестве ароматизаторов и консервантов используются масляные экстракты или гидролаты розмарина, сельдерея, укропа и базилика. Также в состав майонеза входят растительное масло, яичный порошок и камеди гуара и ксантана. Для получения гидролатов пряно-ароматических растений специалисты использовали зелёные части, корневища и семенную массу.