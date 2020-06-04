Медик рассказал о безопасности пластических операций во время пандемии

https://static.news.ru/photo/7bdb75de-a676-11ea-814d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alena Kalita/Global Look Press

Пластические операции вновь начали проводить в РФ, несмотря на рекомендацию Минздрава отложить несрочные манипуляции во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Однако медики заявили, что процедуры не угрожают здоровью граждан, кроме того, временный запрет на их клиники не распространяется.

По словам пластического хирурга Алексея Анисимова, по мере улучшения ситуации с COVID-19, медучреждения возобновили работу. Также специалист уверяет, что в подобных больницах соблюдают все санитарные нормы, пишет «Газета.Ru».

Увеличен интервал между приёмами пациентов, возможность войти в клинику дается только после измерения температуры и обработки рук. Соответственно пациенты допускаются к пластическим операциям только после сдачи и получения результата анализа на коронавирус, — заявил хирург.

Однако без скандалов не обошлось. Певица Лолита Милявская 9 апреля 2020 года призналась, что использовала режим самоизоляции для того, чтобы сделать пластическую операцию — «подрезать глаза». Исполнительница навлекла на себя гнев телеведущего Андрея Малахова. Журналист резко негативно отозвался о решении солистки.

По его словам, после хирургического вмешательства организм ослаблен и подвержен инфекциям.

В России за последние сутки выздоровели 8666 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Всего в стране число исцелившихся увеличилось до 204 623. За этот же период заболел 8831 гражданин. Общее число зарегистрированных пациентов — 441 108. Также медики сообщили о 169 летальных случаях за последние 24 часа. Количество жертв инфекции достигло 5384 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Об этом глава кабмина рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.