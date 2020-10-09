Малышева рассказала, как подготовить к зиме сердце

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Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева дала рекомендации россиянам по выживанию зимой, в которых объяснила, как подготовить сердце к перепаду температуры.

По её словам, важно позаботиться о сердце, потому что в холодное время повышается риск связанных с ним заболеваний. Малышева порекомендовала носить варежки и перчатки, а также сделать прививку от гриппа.

Низкая температура для сосудов — от плюс десяти градусов и ниже. Если вышли без перчаток, в периферических сосудах возникает спазм. Это в руках и ногах, — написала в Instagram ведущая.

Она подчеркнула, что эта проблема больше актуальна для мужчин, так как они намного реже покрывают ладони. Необходимость вакцинации доктор объяснила данными о том, что прививка снижает риск инфаркта миокарда.

Ранее Елена Малышева заявила, что в ряде случаев пациенты с коронавирусом могут проходить лечение в домашних условиях. Однако есть целый ряд симптомов, при наличии которых следует незамедлительно обратиться к врачу. Заболевший должен внимательно следить за такими показателями, как температура и кислород в крови. Поводом для медицинского вмешательства, по её словам, является температура выше 38,3 градуса, которую не удаётся сбить. Также следует бить тревогу, если оксиметр показывает насыщение кислородом менее 94%. Кроме того, Малышева посоветовала обращать внимание на дыхание. Если оно затруднено, это тоже симптом, писал NEWS.ru.