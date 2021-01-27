Малышева перечислила опасные для памяти продукты

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Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала продукты, представляющие опасность для памяти. Она предостерегла от их употребления граждан, замечающих, что стали более забывчивыми. Эксперт отметила, что провоцировать развитие болезни Альцгеймера у тех, кто обнаружил у себя подобные проблемы, способны блюда с высоким содержанием меди и холестерина.

В чёрный список добавили свинину, сливки и сливочное масло — богатая холестерином пища. Из-за них, по словам медика, «забывчивость» может прогрессировать. Однако Малышева назвала метод минимизировать их влияние. Например, принимать статины — вещества, которые блокируют выработку холестерина в печени. Телеведущая посоветовала в эфире Первого канала исключить из рациона печень, почки, сердце и кешью.

Полезными для памяти продуктами оказались зародыши пшеницы, подсолнечное масло, печень трески, рыба северных морей — они богаты витаминами D и E. Кроме того, теледоктор напомнила, что потребление родниковой воды опасно из-за возможного наличия в ней возбудителей инфекций. Доктор добавила, что родниковая вода опасна в подавляющем большинстве случаев.

Малышева пообщалась с матерью ребёнка, у которого началась диарея. Женщина решила дать малышу родниковой воды, однако эксперт осудила её за это. Ведущая заверила, что это может только ухудшить его состояние.

Ранее Елена Малышева рассказала о смертельной опасности, которая грозит любителям купания в проруби. По её словам, купание в ледяной воде не только не имеет отношения к великому таинству Крещения, но и является чрезвычайно опасным для здоровья занятием.

В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. В этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма, пишет NEWS.ru.