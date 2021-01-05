Малышева ответила на главные вопросы про вакцинацию

https://static.news.ru/photo/bbaea5f8-50f5-11eb-8329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева ответила на часто встречающиеся вопросы про российскую вакцину «Спутник V». По её мнению, препарат отечественного производства является «достойным вариантом».

Прививаться препаратом людям старше 65 лет и людям с ожирением и диабетом необходимо, так как риск тяжело заболеть или умереть от коронавирусной инфекции у таких людей выше, чем у остальных. При этом детям до 18 лет вакцина не требуется. Как отмечает Малышева, дети практически не болеют COVID-19 и не передают его взрослым.

Вакцина «Спутник V» соответствует мировым стандартам, её эффективность составляет порядка 95%, исследования по препарату были опубликованы в лучших медицинских журналах, таких как The Lancet. Кроме того, в ходе испытаний вакцины серьёзные побочные эффекты выявлены не были.

К настоящему времени привиты десятки тысяч людей. Результаты наблюдения за ними есть. Пока врачи не видят поводов для беспокойства. Кроме типичных для любой вакцины побочных эффектов (покраснение в месте укола, уплотнение в месте укола и так далее), у некоторых людей появляется гипертермия в первые сутки после введения, — рассказала врач на своей странице в Instagram.

Малышева также подчеркнула, что вакцина не даёт 100-процентную защиту от коронавируса, но подтверждённая высокая эффективность значительно снижает вероятность заболевания, кроме того, вакцинация создаёт популяционный иммунитет, который ослабит коронавирус и «защитит нас всех». Переболевшим коронавирусом, по словам телеведущей, вакцинироваться не требуется.

Как сообщал NEWS.ru, Елена Малышева рассказала о новом способе диагностики коронавирусной инфекции. Более быстрый вариант тестирования предложили турецкие медики. Он позволяет узнать результаты за 10 секунд. Телеведущая подчеркнула, что про ПЦР-тесты можно забыть, поскольку новая диагностика базируется на нанотехнологиях.