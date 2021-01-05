Малышева рассказала о новом способе диагностики коронавируса

https://static.news.ru/photo/ae927290-501a-11eb-a4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: bilkent.edu.tr

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о новом способе диагностики коронавирусной инфекции своим подписчикам в Instagram.

Более быстрый вариант тестирования предложили турецкие медики. Он позволяет узнать результаты за 10 секунд. Телеведущая подчеркнула, что про ПЦР-тесты можно забыть, поскольку новая диагностика базируется на нанотехнологиях.

Больше эти мазки никому не нужны! — написала Малышева.

Специалисты проводят тесты на основе образца слюны из ротовой полости пациента. Оптическая система начинает светиться другим цветом, если у человека обнаружены частицы коронавируса. Новый метод ещё не одобрен комитетом по этике и медоборудованию Турции.

Ранее китайская компания Yinyuan Pharmaceutical Technology (подразделение BGI Genomics) создала экспресс-тест для обнаружения британского штамма коронавирусной инфекции. Новый штамм можно выявить в течение часа, для этого применяется метод ARMS-qPCR (амплификация рефракторной мутационной системы).

Как писал NEWS.ru, в России могут ввести обязательный ПЦР-тест перед поездкой в другой регион. С таким предложением выступили в Госдуме на фоне прироста числа заболевших в стране. Запрос с соответствующей инициативой депутат Госдумы Алексей Кобилев направил министру транспорта Виталию Савельеву и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.