Вирусолог назвал причину отказа россиян от массовой вакцинации

Анатолий Альтштейн, вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, рассказал NEWS.ru, почему только 16% россиян готовы сделать прививку от COVID-19. По его мнению, люди ждут, как препарат подействует на тех, кто привьётся первым.
Есть те, для которых само слово «вакцина» звучит угрожающе. Другие считают, что вакцина недостаточно исследована и нужно подождать. Вот они и ждут. 16% привьётся и тогда станет ясно, что ничего страшного не происходит. Потому что это будут соседи, коллеги. Глядишь, после этого появятся еще 16% и ещё, — высказался Альтштейн.
Эксперт заявил, что государство должно приложить больше усилий к стимулированию интереса у граждан к вакцине. Однако, по его мнению, следует действовать аккуратно и не давить на россиян.
Портал SuperJob 15 января опубликовал результаты опроса, согласно которому только 16% россиян готовы в ближайшее время сделать прививку от COVID-19. Категорически против ставить препарат 40% респондентов.
Ранее News.ru сообщал, что, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, внедрение «иммунных паспортов» из-за пандемии является темой для обсуждения.