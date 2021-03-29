Лор рассказал, грозит ли рак горла из-за ледяных напитков

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Ледяные напитки скоро снова станут частью жизни россиян. Уже 1 апреля в Москве начнется настоящая весна, столбики термометров поднимутся до +14. Но стоит ли опасаться, что переизбыток холодного питья может привести к серьёзным последствиям.

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев считает, что переживать не о чем. Если человек полностью здоров, то ледяные напитки ему никак не навредят.

Но есть несколько аспектов, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, постоянное раздражение горла может привести к онкологии. Сами по себе холодные напитки не опасны — но только если у человека нет каких-то хронических заболеваний.

Всё дело в том, что у нас на слизистых оболочках есть большое количество бактерий. Если мы как-то меняем условия среды, переохлаждаем, то это количество бактерий может измениться. <...> Если это длительное переохлаждение — то может вызвать уменьшение кровотока, что может отразиться на местном иммунитете, — пояснил Кошелев в беседе с «360».

Гораздо более опасными «спутниками» рака горла являются курение и алкоголь, которые могут привести к мутации клеток, и слизистой или какой-то ткани в онкологию.

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил те элементы, которые должны составлять основу рациона человека. По его словам, человек должен есть овощи, фрукты, морепродукты, рыбу, пить иногда красное вино, но, конечно, в умеренных дозах, а также добавлять в рацион орехи, в частности миндаль, чёрный шоколад и чеснок, писал NEWS.ru.