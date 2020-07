Косачев назвал нелепостью обвинения о сговоре РФ с талибами

https://static.news.ru/photo/224bb7a2-bc49-11ea-b4a1-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинения американских СМИ в том, что российские власти якобы платили боевикам террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) за убийство военнослужащих США в Афганистане, прокомментировал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Обвинения в адрес России он назвал «нелепостью» и «предвыборным бредом».

Конечно, потрясает абсолютная нелепость самих обвинений. Поскольку любому более или менее сведущему в политике человеку понятно, что те же талибы сами кому угодно заплатили бы за поддержку в войне с американцами, — написал сенатор в Facebook.

По его словам, и СМИ, и политики в США легко подхватывают самые абсурдные «вбросы» про РФ, не сомневаясь, что американцы в них поверят. При этом они даже не задаются вопросом «а, собственно, зачем это тем же русским?».

Косачев добавил, что у Штатов была возможность «аккуратно выйти» из истории с фейками о сговоре России с талибами, но её создатели не воспользовались этим шансом и продолжили раскручивать очередной антироссийский «чисто предвыборный бред».

О «сговоре» между российскими властями и талибами в конце июня сообщили газеты The New York Times и The Washington Post. В публикациях утверждалось, что информация получена от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен боевиков. Посредником между талибами и Москвой СМИ назвали афганского наркоконтрабандиста Рахмата Азизи, который якобы на протяжении нескольких лет передавал деньги за убийства военных США.

Сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции в отношении российских властей и лично президента Владимира Путина, если глава национальной разведки США подтвердит информацию о сговоре.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп обвинения в адрес России не поддержал. Публикации о сговоре он назвал «вымыслом газет и демократов».