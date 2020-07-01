Трамп считает вымыслом заявления о связи России с талибами

Президент Соединённых Штатов снова прокомментировал публикацию газеты The New York Times о связи России с талибами. По его словам, эти данные не являются достоверными.
Политик отметил, что никогда не слышал об этом. Разведка не считала такую информацию достойной его уровня. Так он
Я уверен, что не вижу множества того, что, по их (разведки. — NEWS.ru) мнению, не заслуживает внимания, а это не заслуживало внимания, — подчеркнул он.
Из имеющейся информации глава государства сделал вывод, что многие сотрудники разведки не верили в правдивость информации.
Я думаю, что это вымысел, вымысел газет и демократов. <...> Если бы это происходило, русские бы слышали об этом, кто-либо другой, кто был вовлечен, слышал бы об этом, — заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что история о сговоре России с афганскими талибами против американских военных сфабрикована для того, чтобы навредить Республиканской партии США и американскому лидеру.
С Трампом солидарен первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также заявил, что фейковая информация о якобы сговоре России с афганскими талибами используется для того, чтобы навредить действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу во время выборов. По его словам, ни в одной армии мира офицерская честь не позволит, чтобы воины одной страны подговаривали террористов другой на уничтожение представителей третьей. Джабаров добавил, что когда россияне работали с американцами в Сирии, напротив, помогали друг другу в трудную минуту.
Как писал NEWS.ru, вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные "утки", что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».
А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.
Фейковая история вызвала гнев рядовых американцев — 30 июня посольство России передало в правоохранительные органы Соединённых Штатов информацию о призывах в социальных сетях «свести счёты с русскими», которые угрожают безопасности дипломатов. Отмечается, что не у многих хватает здравого смыла осознать надуманность и провокационный характер срежиссированной русофобской кампании. Вместе с тем Антонов выразил надежду, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.
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