Сенатор: фейк о сговоре России с талибами нужен для смещения Трампа

https://static.news.ru/photo/285e6eec-badb-11ea-93b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hemat/Global Look Press

Фейковая информация о якобы сговоре России с афганскими талибами против американских военных используется для того, чтобы навредить действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу во время выборов. Такого мнения придерживается первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Думаю, это очередной фейк. Американцы уже границ не видят в своей внутриполитической борьбе. Любую ситуацию они пытаются использовать для решения внутриполитических проблем. Любой ценой пытаются сместить Трампа, чтобы республиканцы проиграли демократам на выборах, — рассказал «Интерфаксу» сенатор.

По его словам, ни в одной армии мира офицерская честь не позволит, чтобы воины одной страны подговаривали террористов другой на уничтожение представителей третьей. Джабаров добавил, что, когда россияне работали с американцами в Сирии, напротив, помогали в друг другу трудную минуту.

Ранее вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, на праймериз у демократов победил Джо Байден, писал NEWS.ru.