Минздрав: коронавирус не передаётся ребёнку в утробе матери

https://static.news.ru/photo/b2fc7c52-a662-11ea-b38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Castelan Cruz/Global Look Press

Коронавирусная инфекция у беременной женщины не влияет на развитие ребёнка и не передаётся ему. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Лейла Адамян.

То, что COVID-19 не переходит к малышу в утробе матери, она назвала «абсолютно точными данными».

Нет вертикальной передачи коронавирусной инфекции. Не доказано никем наличие тератогенного воздействия на плод. То есть у плода нет никаких пороков развития. Не обнаружено коронавирусной инфекции ни в околоплодных водах, ни в плаценте, — цитирует Адамян РИА Новости.

По её словам, если у ребёнка в дальнейшем проявляется коронавирус, это вызвано исключительно его контактами с заражёнными родственниками.

Медик отметила, что за время пандемии осложнения у рожениц были зафиксированы только в тех случаях, когда у женщин были «сопутствующие тяжёлые экстрагенитальные заболевания».

Ранее в Перу, как писал NEWS.ru, заражённая COVID-19 женщина родила ребёнка, который, как и мама, оказался инфицирован. В местной организации социального обеспечения заявили, что вирус передался через плаценту. Однако у обоих заболевание протекало в бессимптомной форме.