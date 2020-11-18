Врач рассказал, как избежать заражения COVID-19 в личном автомобиле

https://static.news.ru/photo/daa97a40-28d8-11eb-ae98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом в личном автомобиле, в первую очередь следует пускать в салон машины только членов своей семьи и не подвозить приятелей, коллег или незнакомцев. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Если водителю всё-таки пришлось «подбросить» кого-то в своём автомобиле, поездку следует делать в медицинской маске. После неё нужно открыть окна машины и дать салону проветриться около 15 минут. Такая процедура позволит избавиться от вирусных частиц, которые могут там находиться, пояснил Кондрахин.

Кроме того, необходимо протереть дезинфицирующими салфетками все поверхности, к которым мог прикасаться человек, — в частности ручки авто и сиденья. В машинах с кожаной обшивкой рекомендуется пользоваться специальными антисептическими средствами, которые можно найти в автомагазине, — они не испортят салон. Во время дезинфекции следует быть в маске и перчатках, чтобы предотвратить возможный контакт с вирусом, отмечает терапевт.

Обеззаразить салон автомобиля также поможет портативный ионизатор. Находиться в авто при включённом устройстве не рекомендуется. После его выключения машину следует проветрить. В противном случае есть риск столкнуться с раздражением верхних дыхательных путей и аллергией, пояснил Кондрахин.

При этом водителям, которые пренебрегают перчатками в общественных местах, рекомендуется дезинфицировать руль после каждой поездки.

Если человек носит в общественных местах перчатки, то он может снять средство индивидуальной защиты после того, как сядет в автомобиль, и прикасаться ко всему уже чистыми руками. В противном случае салон автомобиля — в особенности руль и коробку передач — придётся дезинфицировать после каждой поездки, — рассказал Кондрахин.

При этом специалист рекомендовал делать дезинфекцию и уборку в салоне машины самостоятельно. Ведь всегда есть риск того, что сотрудник автосалона окажется заражённым COVID-19 и оставит частицы вируса на руле или коробке передач.

Как ранее писал NEWS.ru, вероятность заразиться коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных. Исследователи допускают, что питомцы могут стать переносчиками инфекции, прикасаясь к заражённой поверхности в общественном месте. Из-за этого эксперты рекомендуют применять к домашним животным профилактические гигиенические меры во время и после каждой прогулки.