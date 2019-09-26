Всемирный день контрацепции отмечается 26 сентября, начиная с 2007 года, как часть большой кампании по популяризации контрацептивов среди населения планеты. Её цель — снизить избыточно высокий уровень незапланированных беременностей. News.ru ознакомился с краткой историей контрацептивов.

Контрацепция делится на мужскую и женскую. Первая — лаконична до предела. Фактически в распоряжении мужчин есть всего два способа предохранения: использование презервативов и вазэктомия (перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков). И если последнюю широко стали практиковать лишь в начале XX века (в рамках кампании по стерилизации индейцев в американском штате Индиана), то история презервативов насчитывает несколько тысячелетий. На начало XXI века оценка мирового рынка презервативов составила $3,3 млрд при ежегодном производстве порядка 15 млрд изделий. В России ежегодно реализуется около 500 млн изделий из латекса.

В области женской контрацепции всё гораздо разнообразнее. Ещё за 20 веков до новой эры применялись спермициды — вещества, убивающие сперматозоиды. К ним относятся как древние экзотические составы, такие как экскременты крокодилов и тампоны с уксусом (Египет), помёт священных слонов с добавлением мёда и волокон хлопка (Индия), ртуть (Китай), отвары с опиумом (Азия), половинка лимона (Африка), так и многие современные — вагинальные свечи, таблетки и кремы. Практикуют с I века нашей эры и женский вариант презервативов — разного рода колпачки, а также пессарии и внутриматочные спирали.

Один из самых популярных методов — использование гормональных контрацептивов в виде таблеток и их более современных аналогов для тех, кто забывает ежедневно принимать пилюли (инъекции гормональных препаратов, пластыри и имплантаты). К стерилизации (перевязке маточных труб) прибегают в основном представительницы чайлдфри или же те, кому беременность категорически противопоказана по состоянию здоровья.