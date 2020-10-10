Комаровский назвал самые негативные последствия пандемии

https://static.news.ru/photo/2c7f75a6-0b59-11eb-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что ждёт людей после пандемии коронавируса. Это всплеск аллергических заболеваний, особенно среди детей.

Малоподвижный образ жизни, неограниченный доступ к сладостям грозят к тому же лишним весом, заявил доктор на своём YouTube-канале. Ещё одни негативные последствия несёт повсеместная дезинфекция. Она приводит к возникновению «огромного количества» устойчивых бактерий.

Ребёнок не должен жить в чистоте. Чистота — залог аллергии. Чем чище вокруг, тем меньше контактов с микробами, тем менее натренирована иммунная система. Поэтому в условиях не дай бог стерильности, в условиях массового использования дезинфицирующих средств, нам грозит невиданный подъем аллергических заболеваний, — заверил подписчиков теледоктор.

Мало кто из детей умрёт от коронавируса или станет инвалидом, предупредил врач, а вот «страшный подъём» бронхиальной астмы будет наблюдаться уже через полгода-год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что лучшим способом профилактики коронавируса является игра в футбол. По его словам, это обусловлено тем, что на открытом воздухе люди не могут получить большую дозу инфекции.