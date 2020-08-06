Комаровский назвал фактор, увеличивающий риск онкологии на 80%

https://static.news.ru/photo/9faa88e8-d811-11ea-92b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что на развитие рака напрямую влияют солнечные ожоги, которые человек получил в детстве.

Пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80%, — рассказал доктор на своём YouTube-канале.

Существуют два типа солнечных лучей: UVA и UVB. Первые вызывают разрушения на уровне ДНК, а также способны влиять на развитие онкологии, вторые — вызывают солнечные ожоги.

По словам Комаровского, для защиты от этих солнечных лучей необходимо носить одежду из плотных тканей. Всё тело нужно обрабатывать солнцезащитным кремом, если майка или футболка сетчатая, отметил педиатр.

Специалист считает, что солнцезащитный крем необходимо наносить за 10-15 минут до выхода на улицу. В городе нужно наносить его повторно через каждые четыре часа нахождения на улице, а на природе — каждые два часа.

Ранее Комаровский развеял миф о пользе черники для зрения.

NEWS.ru писал, что главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал вредные привычки, генетику и клеточные мутации основными причинами развития рака.