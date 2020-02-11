https://static.news.ru/photo/3d68bf70-4cd8-11ea-abe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Chan/Global Look Press

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР представил новые данные, касающиеся распространения коронавируса 2019-nCoV. По данным специалистов, 83% пациентов заразились от родственников.

Китайские медики признали, что массовое распространение коронавируса в Ухани случилось из-за дефицита мест в городских больницах. На первом этапе эпидемии инфицированные, у которых не проявились явные симптомы, часто возвращались домой и заражали близких.

Случаи заражения в транспорте, общепите, медучреждениях, магазинах и других общественных местах составили меньше одной пятой от общего числа, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, жертвами эпидемии коронавируса стали более тысячи человек, выздоровели более 4 тысяч. К 11 февраля зафиксировано 42,7 тысячи случаев заражения — за пределами Китая лишь несколько десятков.