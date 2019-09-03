Массовое клонирование клеток человека начнется в России в ближайшие 10 лет. Об этом в беседе с News.ru рассказал заместитель руководителя центра коллективного пользования Института биологии гена РАН Алексей Дейкин. Речь идет о так называемом терапевтическом клонировании. Суть метода — врачи берут яйцеклетку у женщины, удаляют из неё ядро и заменяют его на ядро другой, например клетки кожи или соединительной ткани.

После этих манипуляций клетка начинает делиться, и образуется эмбрион. Из него выделяют стволовые клетки. Они могут быть использованы для научных исследований и лечения различных заболеваний. Например, собственные стволовые клетки эффективны в ходе терапии диабетической стопы. Это осложнение сахарного диабета, при котором образуются трофические язвы на ногах. Также с помощью них возможно будет выращивать любые искусственные органы для трансплантации.

К созданию в мире приступят уже через 10 лет, такой прогноз в беседе с News.ru дал заслуженный врач России генетик, Евгений Лильин. Это технология уже сейчас осваивается в Японии, США, Южной Корее.

Чтобы человек смог держать в холодильнике «запасные детали» себя самого и при необходимости — предъявлять врачам для пересадки. Это реальная научная перспектива ближайших десятилетий, — отметил Евгений Лильин.

Global Look Press

Репродуктивное клонирование (создание живого двойника) человека во всех странах мира запрещено законодательно. В России эта норма закреплена законе «О временном запрете на клонирование человека». Соответствующие поправки в него были внесены в конце марта 2010 года.

Существует вероятность, что в ближайшее время ситуация изменится. В конце августа этого года в Госдуме заказали экспертно-аналитическое исследование о новейших репродуктивных технологиях. Экспертам предстоит проанализировать возможность использования в нашей стране клонирования человека, редактуру генома и криогенное воскрешение. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок. Авторы будущего исследования должны создать нормы по применению вспомогательных репродуктивных технологий и меры ответственности за их нарушение.

Результаты исследования могут быть использованы Государственной Думой в законотворческой деятельности по совершенствованию законодательного регулирования в области использования вспомогательных репродуктивных технологий, — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте госзакупок.

Между тем Евгений Лильин скептически отнесся к идее возможного репродуктивного клонирования человека, хотя заверил, что технически такая возможность есть и сделать это «относительно легко».