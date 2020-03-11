Пока учёные всего мира работают над созданием вакцины от коронавируса, ряд медиков высказывает мнение об эффективности уже существующих прививок в борьбе с недугом. Так, врач-пульмонолог и профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко заявил в беседе с NEWS.ru, что обычная вакцина от гриппа способна нивелировать последствия коронавируса. При этом его коллега из Дальневосточного отделения РАН не согласился с доводами — прививка от гриппа хоть и нужна, но в борьбе с новым штаммом бесполезна.

Коронавирус может поражать только тех людей, которые не были вакцинированы от гриппа. Те же, кто сделал прививку, отделаются крайне лёгкой формой или не заболеют вообще, рассказал заслуженный врач России Александр Карабиненко.

Вирус гриппа с коронавирусом очень тесно «стоят» по биологической составляющей. Это приблизительно одна группа вирусных болезней и вирусных возбудителей. Вакцинированный человек вырабатывает иммунитет, он будет менее чувствителен к вирусу. Александр Карабиненко врач-пульмонолог и профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова врач-пульмонолог и профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Между тем заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН, вирусолог Михаил Щелканов не согласился с коллегой. По его мнению, новый штамм коронавируса и вирус гриппа принадлежат к разным семействам, они «принципиально далеки» друг от друга. Это значит, что вакцина от гриппа бесполезна против напасти 2020 года. При этом поставленная прививка может помочь врачам при постановке диагноза «коронавирус», считает он.

Если прививка от гриппа поставлена, врачи будут уверены, что возникшие осложнения появились не в результате воздействия вируса гриппа. В противном случае медики будут гадать — от чего у человека возникли симптомы. Клинические проявления гриппа и коронавируса весьма схожи. Михаил Щелканов заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН

В России нет эпидемического процесса коронавируса, следовательно, шанс заразиться новым штаммом заболевания небольшой, напомнил вирусолог. Зато другие распространённые вирусные инфекции поражают всё больше людей.

Мы находимся на пике заболеваемости по ОРВИ, пневмовирусам, парагриппу и гриппу. Последний распространён больше других. Я бы рекомендовал опасаться скорее этих патологий, — сообщил Щелканов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сезонная вакцинация от гриппа начинается во многих регионах России с осени и длится до декабря. В этот период можно сделать прививку бесплатно в поликлинике или в передвижных мобильных пунктах. Прибегать к этому сейчас, на пике заболеваемости, не имеет никакого смысла, объяснил врач Карабиненко, потому что иммунитет против заболевания вырабатывается за два–три месяца. Тем, кто не привился, доктор рекомендует сделать это в следующем сезоне, а сейчас — укреплять иммунитет и следить за здоровьем.