Кардиолог рассказал о пользе кофе для гипертоников

https://static.news.ru/photo/9b510736-b920-11eb-8468-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Люди, страдающие повышенным давлением, могут не отказывать себе в удовольствии выпить чашечку кофе. Эффект от напитка будет незначительным и краткосрочным, рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев в интервью радио Sputnik.

Кофе действительно вызывает повышение давления, но в очень краткосрочной перспективе, то есть до получаса максимально, — пояснил врач, отметив, что повышается давление от приёма напитка максимум на 10–15 мм рт. ст.

Пользы для гипертоников от употребления кофе гораздо больше: напиток из свежемолотых зерён оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Доказано, что употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, а это самый главный момент при высоком давлении, — добавил доктор.

Людям старше 65 лет для профилактики остеопороза профессор рекомендует разбавлять кофе молоком.

Как сообщалось ранее, категории людей, которым противопоказан кофе, назвала нутрициолог Мария Розанова. Кофе в рамках лечебной диетологии не рекомендуется употреблять пациентам с диабетом, заболеваниями ЖКТ, инсулинорезистентностью, пониженным давлением, а также с проблемной кожей.