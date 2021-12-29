Кардиолог рассказал, кому не рекомендуется ходить в баню
Кардиолог Серебрянский: людям с варикозом и проблемами с сердцем не стоит ходить в баню
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:52, 30 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и варикозным расширением вен не стоит ходить в баню, иначе может произойти гипертонический криз, рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. Он порекомендовал людям с болезнями сердца мыться на средней или нижней полке, пишет «Москва 24».
Если у человека имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь, гипертония, пороки сердца, ревматизм, то, конечно, баня должна ограничиваться обычной помывкой и не на верхней полке, а где-то на нижней или средней, — уточнил Серебрянский.
По его словам, нормальная температура в бане для здорового человека должна составлять до 60 градусов. Если человек с кардиологическими проблемами идёт в баню, с ним должен находиться кто-то, кто умеет оказывать экстренную медицинскую помощь, считает медик, так как могут произойти инфаркт, инсульт или приступ кардиальной астмы. Серебрянский также предупредил об опасном сочетании бани и спиртных напитков.
Баня должна сочетаться со здоровым образом жизни. Алкоголь может поменять артериальное давление, может произойти и инфаркт, и мозговой инсульт, — резюмировал он.
Ранее медики Британского кардиологического фонда рассказали, что боли в груди не являются единственным признаком сердечного приступа. Они назвали ряд неочевидных симптомов, на которые нужно обратить внимание.