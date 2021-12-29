Кардиолог рассказал, кому не рекомендуется ходить в баню

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и варикозным расширением вен не стоит ходить в баню, иначе может произойти гипертонический криз, рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. Он порекомендовал людям с болезнями сердца мыться на средней или нижней полке, пишет «Москва 24».

Если у человека имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь, гипертония, пороки сердца, ревматизм, то, конечно, баня должна ограничиваться обычной помывкой и не на верхней полке, а где-то на нижней или средней, — уточнил Серебрянский.

По его словам, нормальная температура в бане для здорового человека должна составлять до 60 градусов. Если человек с кардиологическими проблемами идёт в баню, с ним должен находиться кто-то, кто умеет оказывать экстренную медицинскую помощь, считает медик, так как могут произойти инфаркт, инсульт или приступ кардиальной астмы. Серебрянский также предупредил об опасном сочетании бани и спиртных напитков.

Баня должна сочетаться со здоровым образом жизни. Алкоголь может поменять артериальное давление, может произойти и инфаркт, и мозговой инсульт, — резюмировал он.

Ранее медики Британского кардиологического фонда рассказали, что боли в груди не являются единственным признаком сердечного приступа. Они назвали ряд неочевидных симптомов, на которые нужно обратить внимание.