Сердце не пострадает: кардиолог опроверг народное «правило» сна

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Сон на левом боку, вопреки давнему народному убеждению, никак не вредит здоровью сердца. Об этом заявил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто.

Он подчеркнул, что медицинских данных и какой-либо статистики о вреде сна на левом боку нет.

Это вопрос привычки каждого конкретного человека — кто-то на левом, кто-то на правом боку спит, — цитирует Шляхто ТАСС.

Отмечается, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Наибольшее их число можно предотвратить, если сократить воздействие факторов риска. В их числе — курение, употребление алкоголя, нерациональное питание и низкая физическая активность. Эти меры предусматриваются уже другим нацпроектом — «Демография».

Ранее эксперты китайского научного издания объяснили, как правильно пользоваться подушкой и какую лучше выбрать. Часто люди неправильно пользуются этим необходимым предметом, в результате чего у них появляются проблемы со здоровьем, писал NEWS.ru.