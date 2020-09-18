Эксперты рассказали, как правильно пользоваться подушкой

https://static.news.ru/photo/54c70952-fa38-11ea-a477-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты китайского научного издания Science and Technology Daily объяснили, как правильно пользоваться подушкой и какую лучше выбрать.

Как пояснили эксперты, подушку стоит класть не только под голову. Она также нужна для поддержания шеи. Часто люди неправильно пользуются подушкой, и затем у них появляются проблемы со здоровьем.

На подушку нужно ложиться так, чтобы шейный отдел позвоночника не был подвешен в воздухе, передаёт «ИноСМИ».

Также важна высота подушки. Правильная высота зависит от позы сна. Любителям спать на спине подойдёт подушка высотой 8–13 сантиметров, те, кто предпочитает спать на боку, должны спать на высокой подушке — 13-15 сантиметров, а на очень низкой или вообще без подушки можно спать тем, кто предпочитает позу на животе. Уточняется, что на животе спать не рекомендуется.

Как правило, высота подушки должна быть немного меньше расстояния от плеча до шеи с одной стороны, в пределах 8–15 сантиметров. Высоту подушки также можно вычислить по формуле: (ширина плеч – ширина головы) ÷ 2, — процитировали издание на портале «ИноСМИ».

Кроме того, слишком высокая подушка может привести к появлению храпа, нарушению кровообращения мозга, растяжению мышц, а также к гипоксии мозга. Слишком низкая подушка может вызвать отёк век и лица, ухудшить состояние людей, страдающих астмой, а также заболеваниями лёгких и сердца.

Подушка не должна быть слишком мягкой или слишком жёсткой.

Как писал NEWS.ru ранее, остеопат посоветовал «прислушиваться к телу» при выборе подушки и матраца. Он отметил, что только у 5% людей позвоночник полностью здоров. Им можно не особенно задумываться над выбором матраца, ведь они могут спать и на твёрдых поверхностях.