Кардиолог назвал признаки грядущего тромбоза

https://static.news.ru/photo/2058202a-98f3-11eb-b214-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Сильная головная боль является первым признаком надвигающегося тромбоза мозга, заявил главный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Юрий Беленков.

По его словам, о грядущих проблемах также предупреждают нарушение симметрии лица, когда, к примеру, носогубная складка увеличивается с одной стороны, а также спутанность речи.

Ещё один симптом — потеря зрения или его ухудшение, — отметил кардиолог в интервью «Вечерней Москве».

Беленков назвал угрозой тромбоза и онемение отдельных конечностей или паралич. Подобных факторов достаточно много, и они сильно различаются между собой, подчеркнул врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), являющееся регулятором Евросоюза, оценило случаи гибели пациентов из-за тромбоза после получения вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании Astra Zeneca. Регулятор полагает, что тромбоз в отдельных случаях действительно может быть побочным явлением вакцины.