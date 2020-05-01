С 16 апреля Центральная клиническая больница (ЦКБ) РАН принимает пациентов с подтверждённым коронавирусом или подозрением на него.

Медучреждение было переоборудовано в соответствии со стандартами эпидемиологической безопасности. Для новых пациентов выделили шесть инфекционных отделений, а территорию разделили по уровням опасности на две зоны: зелёную и красную. В больнице оборудованы шлюзы, созданы специальные боксы и санпропускники для переодевания и дезинфекции персонала.

Ежедневно в красной зоне медучреждения работает около 70 специалистов. Для присутствия в этой части больницы необходимо соблюдать строгие меры безопасности. Так, весь медицинский персонал вынужден использовать защитные костюмы, шапочки, очки, бахилы и несколько пар перчаток. В такой экипировке медики проводят около 12 часов с одним перерывом на обед.

Ранее корреспондент NEWS.ru отправился работать волонтёром в один из отделов больницы и узнал подробности о поступлениях пациентов из первых уст.