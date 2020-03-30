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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 77 регионам России 33,4 млрд рублей для борьбы с коронавирусом. Деньги пойдут на создание койко-мест и оборудование для больниц.

Документ опубликован на сайте правовой информации. В нём отмечается, что доклад об использовании средств Минздрав должен представить в правительство до 15 апреля.

Так, в Санкт-Петербург будет направлено 3,5 млрд рублей, в Московскую область — 5,4 млрд рублей, в Ленинградскую область — 1,49 млрд рублей.

Всего в России выявлено 1836 случаев инфицирования COVID-19, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, для пациентов с коронавирусом в России уже подготовили примерно 78 тысяч коек. К концу текущей недели минимум ещё две больницы в стране перейдут на режим работы с пациентами, заражёнными коронавирусом нового типа, писал NEWS.ru.