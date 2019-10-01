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Главврач городской клинической больницы № 71 города Москвы и известный телеведущий Александр Мясников назвал главные условия для достижения долголетия.

По его словам, прежде всего необходимо контролировать свой вес, а также «больше слушать организм, чем пытаться подгонять его под стандарты».

Врач призвал россиян следить за индексом массы тела (ИМТ) и не допускать превышения его показателей.

Нормальный ИМТ должен быть ниже 25. Посмотрите на долгожителей. Они все худощавые и подтянутые, — сказал Мясников.

Он подчеркнул, что основу питания должны составлять рыба, овощи, фрукты и каши из цельных зерен. При этом иногда можно себе позволить и вредную пищу, но не увлекаться.

Кроме того, чтобы долго жить, необходимо также следить за своим эмоциональным состоянием и делать то, что требует в данный момент организм, а не общепринятые стандарты.

Если человек проснулся среди ночи и не может уснуть, лучше заняться чем-то приятным и полезным. Если через несколько часов захочется спать, на пенсии можно позволить себе вздремнуть в подходящее для себя время, — приводит портал «МедикФорум» слова медика.

Ранее News.ru писал о том, что известный врач Александр Мясников, участник телепрограммы «О самом главном», рассказал о том, что разрушает суставы, и назвал методы их сохранения. По его словам, проблемы с суставами ассоциируются со старением, но они возникают и развиваются в течение многих лет.