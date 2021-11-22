«Ингосстрах» запустил новый продукт-конструктор LifeLine

Страховая компания «Ингосстрах» объявила о старте продаж нового универсального страхового продукта-конструктора LifeLine. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Отмечается, что новый продукт обеспечивает страхование от несчастных случаев и болезней, гарантируя широкое страховое покрытие в результате временной утраты трудоспособности, травмы и госпитализации, позволяя включить в полис как одного человека, так и большее количество застрахованных.

Главным преимуществом нового продукта в компании назвали возможность комбинировать различные риски. Так, клиенты «Ингосстраха» могут застраховать не только стандартные случаи, но и включить в страховое покрытие широкий набор наиболее актуальных рисков. Таким образом, пакеты рисков не являются фиксированными — для каждого клиента создается уникальный договор.

Клиент может расширить обязательное покрытие рисками установления инвалидности, временной утраты трудоспособности («длительный больничный»), госпитализации, утраты профессиональной трудоспособности вследствие болезни и/или несчастного случая, травмы, тяжких телесных повреждений, переломов и ожогов, а также критических заболеваний. Также можно увеличить размер страхового возмещения на случай ДТП — в договор можно дополнительно добавить риски установления инвалидности или смерти в результате ДТП.

По словам начальника отдела имущественного и личного страхования «Ингосстраха» Станислава Олейникова, подобные предложения позволяют клиентам выбирать наиболее подходящие страховые продукты под свои потребности.

«Страхователи вправе сами выбирать наиболее востребованные риски и заключать договоры страхования на индивидуальных условиях. В этом смысле новый продукт LifeLine универсален: он позволяет нашим клиентам защитить всю семью, включая в полис страховую защиту именно от тех случаев, которые они считают для себя наиболее актуальными», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Ингосстрах» поздравил Нижний Новгород гала-концертом Большого театра. Жители города получили возможность увидеть фрагменты из легендарных спектаклей Большого театра: па-де-де из балета Петра Чайковского «Спящая красавица» в исполнении Евгении Образцовой и Семёна Чудина, дуэт из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в исполнении Анастасии Сташкевич и Вячеслава Лопатина, одну из самых известных миниатюр — «Умирающего лебедя» Камиля Сен-Санса в исполнении Кристины Кретовой и ещё семь блистательных номеров.