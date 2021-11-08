Инфекционист объяснил рост заболеваемости детей COVID-19

Дети в России стали болеть коронавирусом в десятки раз чаще с появлением «дельта»-штамма, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Риск заражения ребёнка повышается до 80–90% в случае, когда болеют все члены семьи, передаёт телеканал «Россия 24».

С момента появления «дельта»-штамма, с середины лета, активно говорим о том, что дети болеют, болеют с рождения, болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого, — сказал он.

Учёный также отметил, что дети становятся основным источником распространения инфекции. В то же время, по его словам, вакцинированный человек является конечным звеном при распространении COVID-19. Кроме того, прививка предотвращает мутацию вируса.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что существует вероятность того, что очередной штамм коронавируса будет способен избегать действия вакцин. Однако пока шанс появления такой разновидности инфекции довольно мал.