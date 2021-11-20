Инфекционист рассказал о влиянии прививки от гриппа на антитела к COVID-19

Вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у людей, переболевших COVID-19, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов. Подобной взаимосвязи не выявлено, отметил врач-инфекционист в беседе с ТАСС.

Такой взаимосвязи нет. Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа, — подчеркнул врач.

Он добавил, что вакцинация не несёт вреда и прививаться можно в течение всего сезона, прививка всё равно произведёт защитный эффект.

По мнению Коновалова, также нет взаимосвязи между вакцинацией и возможностью заболеть, человек может заболеть любой другой респираторной инфекцией как до вакцинации, так и после.

Ранее стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости привить от гриппа всех переболевших COVID-19. Эти люди входят в группу риска, считает она. Также, по словам Поповой, более чем в 10 регионах России снижается заболеваемость COVID-19. В Москве число заразившихся коронавирусом уменьшилось почти на 23%. Это максимальное снижение по стране.