Инфекционист рассказал о риске новой волны COVID из-за «омикрона» в январе

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что в январе Россию может ожидать рост заболеваемости из-за штамма «омикрон», сообщает РИА Новости. В то же время тяжёлых случаев, по его словам, вероятно, будет гораздо меньше. Также новая волна не сильно скажется на число госпитализаций. Специалист добавил, что научное сообщество смотрит на новый штамм «умеренно оптимистично».

Подъём заболеваемости вполне вероятен, если штамм «омикрон» будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии, но весь вопрос в том, будет ли этот подъём также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах, — сказал Вознесенский.

При этом, по словам учёного, есть высокая вероятность, что будет подъём заболеваемости, но без наплыва госпитализаций. Если сравнивать с вариантом «дельта», то он вызывал больше летальных случаев, чем «омикрон». Тогда фиксировалось максимальное число смертей.

Инфекционист отметил, что по «омикрону» нет никаких данных о том, что этот штамм вызывает у большого количества людей тяжёлые формы болезни, поэтому пока научное сообщество настроено по поводу этого штамма «умеренно оптимистично».

Как ранее заявил аналитик больших данных Александр Драган, количество заражений «омикрон»-штаммом в России гораздо выше официально зафиксированного числа и может значительно возрасти после новогодних каникул. По его словам, фиксировать «омикрон» в реальном времени пока не позволяют методы диагностики.