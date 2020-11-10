Инфекционист рассказал о причинах тяжёлого течения коронавируса

https://static.news.ru/photo/5b930354-238b-11eb-945b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тяжесть течения коронавируса зависит от сопутствующих заболеваний человека. Об этом заявил врач Андрей Поздняков.

Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека, — цитирует его URA.RU.

Поздняков добавил, что тяжелее всего коронавирусная инфекция может протекать у пациентов с ВИЧ, диабетом, онкологическими и сосудистыми заболеваниями и нарушением обмена веществ. Людям с таким диагнозом необходимо использовать маски и перчатки.

Ранее западные учёные выявили зависимость тяжести протекания коронавируса от группы крови, проанализировав данные 430 тысяч человек. Как высилось, среди тех, чей результат на коронавирус оказался положительным, было больше людей с II, III и IV группами крови, чем с I. По мнению учёных, I группа крови не содержит антигенов эритроцитов, которые пропускают вирус в организм, это делает человека менее восприимчивым к болезни.

Кроме того, эксперимент был проведён также в Канаде, в нём приняли участие инфицированные коронавирусом пациенты с тяжёлым течением болезни. Выяснилось, что пациентам с II и IV группами крови требовалась искусственная вентиляция лёгких, многим людям с такими группами крови потребовался диализ из-за почечной недостаточности. Таким образом, по результатам исследования, больные коронавирусом с II и IV группами крови имеют больший риск поражения и дисфункции органов при осложнённом течении коронавируса, чем пациенты с I и III группами, писал NEWS.ru.