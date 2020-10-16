Учёные выявили связь тяжести течения коронавируса с группой крови

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Западные учёные выявили зависимость тяжести протекания коронавируса от группы крови, проанализировав данные 430 000 человек.

Как высилось, среди тех, чей результат на коронавирус оказался положительным, было больше людей со II, III и IV группами крови, чем с I, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на опубликованные в журнале Blood Advance результаты исследования.

По мнению учёных I группа крови не содержит антигенов эритроцитов, которые пропускают вирус в организм, это делает человека менее восприимчивым к болезни.

Кроме того, эксперимент был проведён также в Канаде, в нём приняли участие инфицированные коронавирусом пациенты с тяжёлым течением болезни. Выяснилось, что пациентам со II и IV группами крови требовалась искусственная вентиляция лёгких, многим людям с такими группами крови потребовался диализ из-за почечной недостаточности. Таким образом, по результатам исследования, больные коронавирусом со II и IV группами крови имеют больший риск поражения и дисфункции органов при осложнённом течении коронавируса, чем пациенты с I и III группами.

Как писал NEWS.ru ранее, в России ведётся разработка препарата, который будет воздействовать непосредственно на гены размножения COVID-19 и останавливать репликацию вируса, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.