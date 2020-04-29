Здоровье

Инфекционист: карантин не может остановить коронавирус

16:13, 29 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карантин сам по себе не способен полностью остановить распространение коронавируса, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. По её словам, такой режим необходим для наращивания потенциала системы здравоохранения.

карантин необходимо использовать для проведения максимально возможных мероприятий для наращивания потенциала здравоохранения в целях предотвращения перегруженности медицинских организаций в случае возможного роста заболеваемости, — передаёт РИА Новости слова инфекциониста.

Малинникова также подчеркнула, что разобщение людей необходимо для снижения скорости распространения инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, Российская Федерация находится в списке из 189 стран на 49 месте среди стран, наиболее подготовленных к борьбе с коронавирусом. Возглавили список Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия и специальный административный район Китая Гонконг. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях