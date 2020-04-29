Инфекционист: карантин не может остановить коронавирус

https://static.news.ru/photo/686b4fbc-8a1d-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карантин сам по себе не способен полностью остановить распространение коронавируса, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. По её словам, такой режим необходим для наращивания потенциала системы здравоохранения.

… карантин необходимо использовать для проведения максимально возможных мероприятий для наращивания потенциала здравоохранения в целях предотвращения перегруженности медицинских организаций в случае возможного роста заболеваемости, — передаёт РИА Новости слова инфекциониста.

Малинникова также подчеркнула, что разобщение людей необходимо для снижения скорости распространения инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, Российская Федерация находится в списке из 189 стран на 49 месте среди стран, наиболее подготовленных к борьбе с коронавирусом. Возглавили список Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия и специальный административный район Китая Гонконг.