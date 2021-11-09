Иммунолог спрогнозировал срок стабилизации ситуации с COVID-19 в России

«Острую пандемию» удастся победить к концу весны 2022 года, предположил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. При этом он отметил, что вспышки заболеваемости ещё будут повторяться, поэтому гражданам всё равно нужно будет ревакцинироваться.

Темпы вакцинации на какой-то период выросли, сейчас они пойдут резко вниз, потому что опять массово снимаются ограничения. Если какие-то более-менее жёсткие меры и неудобства для невакцинированных и непереболевших не будут созданы, если не будет положительной стимуляции, мы опять будем видеть очень низкие темпы, — сказал Крючков.

Он добавил, что антипрививочников на самом деле максимум 25%, остальные просто сомневаются и откладывают вакцинацию. На данный момент, по словам Крючкова, максимальный уровень коллективного иммунитета в России, если учесть и переболевших и привитых, составляет 45%, при том что целевой показатель равняется 85%. К тому же может быть утечка популяционного иммунитета, если вакцинированные не ревакцинируются, а переболевшие не привьются, пояснил он.

Тем временем в России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса. За минувшие сутки в стране скончались 1211 человек.