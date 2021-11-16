Иммунолог раскрыла, какое заболевание защищает от коронавируса

Аллергический ринит способен стать защитным фактором при коронавирусе, рассказала аллерголог-иммунолог Олеся Иванова, передаёт NVL. У аллергиков изменяется рецептор AGE2Ю, который в большом количестве содержится в слизистой оболочке рта и дыхательных путей. Также свою роль играет применение гормонального спрея.

Пациенты с аллергическим ринитом кажутся защищёнными от инфекции COVID-19. Данные ещё не окончательные, но точно ясно, что риск плохих прогнозов минимальный, — сообщила Иванова.

Она добавила, что пациенты с аллергическим ринитом легче переносят болезнь и быстрее выписываются из больницы. У них реже бывает тяжёлая пневмония и меньше риск двустороннего поражения лёгких.

Также Иванова заметила, что некоторые симптомы аллергического ринита и коронавируса совпадают, поэтому многие начинают паниковать, когда не понимают, заразились ли они COVID-19. Но всё-таки при сравнении двух групп из 40 человек были выявлены различия: у пациентов с аллергическим ринитом наблюдались только частое чихание, насморк и зуд слизистых.

Ранее сообщалось, что действие правил профилактики распространения коронавируса в России продлено до 2024 года. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.