Иммунолог рассказал о «волнах» недомогания у перенёсших COVID-19 людей

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Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками.

Специалист в беседе с «Радио 1» уточнил , что имеет в виду людей, у которых наблюдалась характерная для ОРВИ симптоматика, но при этом им не требовалась госпитализация. Сразу после выздоровления у таки лиц до полутора месяцев сохраняются «негативные явления».

Потом следует период относительного благополучия, а вот спустя 8-15 недель, то есть спустя 2-3 месяца после выздоровления, начинается такая симптоматика: вроде как и не болен, а самочувствие скверное, — рассказал медик.

Болибок рекомендовал всем, кто перенёс COVID-19, пройти полную диспансеризацию. При этом особое внимание к своему организму следует проявить людям с хроническими патологиями.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-инфекционист Георгий Сапронов заявил, что регулярная чистка зубов является хорошим методом профилактики коронавируса. Обработка полости рта не в состоянии убить вирус, который уже попал в дыхательные пути, но станет неплохим дополнением к уже имеющимся мерам предупреждения заболевания.