Иммунолог предрёк смерть миллиона россиян от коронавируса к концу года

К концу 2021 года смертность от COVID-19 в РФ превысит один миллион человек. Такое мнение высказал Ura.ru иммунолог Николай Крючков. С чем именно связана такая позиция и на каких подсчётах она основана, врач не уточнил.

Уже гарантировано, что до конца декабря 2021 года избыточная смертность в России от COVID-19 будет больше одного миллиона человек, это если считать с апреля 2020 года. А у нас всего 146 млн граждан, если судить по данным прошлой переписи населения, — отметил Крючков.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что таких высоких цифр по смертности не было за всю историю пандемий.

Если говорить о смертности от одного-единственного заболевания за один год, то цифра колоссально высока, — подчеркнул он.

За последние сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1251 летальный исход, это антирекорд с начала пандемии. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве — 4062 человека. Далее следуют Санкт-Петербург (2645), Московская (1407), Нижегородская (781) и Свердловская области (739). Наименьший прирост зафиксирован в Ненецком и Чукотском автономных округах.