Иммунитет после коронавируса и после прививки от COVID-19

Формируется ли иммунитет после COVID-19 и как долго он сохраняется? Какой иммунитет после коронавируса лучше: приобретённый после болезни, после получения вакцины или естественный? Что нужно сделать, чтобы выработался иммунитет после ковида — переболеть или привиться? Ответы на эти вопросы читайте далее в материале NEWS.ru.

Всегда ли появляется иммунитет после ковида

Иммунитет после COVID-19 вырабатывается по такому же принципу, как и после других видов вирусных инфекций. Защита формируется на клеточном уровне, и, заболевая повторно, человек переносит болезнь легче, или реже заболевает. Но если всё так просто, то почему уже около двух лет об иммунитете после коронавируса ведутся споры на разных уровнях — среди населения, членов правительства, врачей и учёных?

Проблема в том, что этот вирус достаточно быстро мутирует, а человеческий организм не успевает подстраиваться под изменяющиеся штаммы с новыми свойствами. Каждый переболевший коронавирусной инфекцией может заразиться другим вариантом той же инфекции, и организм не сможет её распознать. Вирус так быстро видоизменяется, потому что ещё не нашёл свою нишу среди других респираторных заболеваний человека, поэтому не может стабилизироваться.

Однако, по словам биотехнолога, сооснователя и руководителя сервисов «Мобильные Медицинские Технологии», «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор» Дениса Юдчица, поводов для паники нет. Многие другие вирусы действуют по такой же схеме, поэтому каждый год изготавливаются новые вакцины, так как прививка с составом прошлого года уже не действует, например как для гриппа. Но новая вакцина всё равно не может на 100% гарантировать полную неуязвимость от вируса — переболевшие гриппом могут также заражаться повторно, но болеть будут уже в более лёгкой форме.

Стойкий иммунитет после такого рода инфекций, в том числе COVID-19, не формируется ни у переболевших, ни у вакцинированных. 100-процентного иммунитета после прививки от ковида нет. Но если человек от природы обладает сильным иммунитетом, не имеет хронических заболеваний, то риск повторного заражения неизменённым видом инфекции сводится к минимуму.

Иммунитет после коронавируса Сергей Булкин/NEWS.ru

Если же человек имеет какие-либо патологии, то вероятность заразиться тем же самым штаммом вируса намного больше. Изначального иммунитета от коронавирусной инфекции нет ни у одного человека. У кого-то есть сильный организм, способный не дать развиться инфекции.

Чем организм моложе, тем ниже риск заболеть и тяжело перенести ковид. Как правило, дети и молодёжь болеют в лёгкой форме и без осложнений. Пожилые люди находятся в зоне риска из-за слабого иммунитета и наличия соматических заболеваний. Показатели высокой смертности зафиксированы именно в этой категории населения.

В целом же население планеты будет инфицироваться до тех пор, пока не переболеют практически все. Только тогда можно будет говорить о коллективном иммунитете.

Сколько держится иммунитет после ковида

На сколько сохраняется иммунитет после перенесённого ковида? Достаточное количество защитных антител сохраняется приблизительно на протяжении полугода. Спустя пят — семь месяцев непривитые люди могут заразиться повторно.

Иммунитет после болезни «ковид» появляется у людей, которые переболели не только в тяжёлой форме. Ранее считалось, что у тех, что легко перенёс болезнь, иммунитет не формируется. Согласно более детальным дополнительным исследованиям иммунитет после COVID-19 формируется у всех переболевших независимо от формы протекания болезни.

Иммунитет после COVID-19 Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследуя вопрос о том, какой иммунитет после коронавируса, ранее учёные обнаружили, что после болезни, которую пациент перенёс в лёгкой форме, отмечается низкий уровень антител. Однако позже было выявлено, что такой показатель обусловлен нейтрализацией антител сразу после заболевания, но их количество постепенно увеличивается и сохраняется так же, как и у тех, кто перенёс болезнь тяжело.

Это объясняется тем, что антитела первой волны иммунных клеток при любой типичной инфекции имеют маленькую продолжительность жизни. Но затем в процесс защиты организма вступают более сильные клетки, которые долгое время продуцируют антитела. К тому же на уровень защиты каждого организма влияет общее состояние, хронические заболевания и возраст.

Иммунитет после прививки от коронавируса формируется по такому же принципу, поэтому у людей с изначально слабым иммунитетом защита от заражения будет слабее, чем у здоровых пациентов с сильным организмом.

Иммунитет после прививки от коронавируса «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V», названная в честь первого космического спутника СССР, была зарегистрирована в августе 2021 года как первая в мире прививка от коронавирусной инфекции и одобрена в 70 странах. Доверие к препарату обусловлено тем, что он создан на проверенных алгоритмах. Вакцина имеет векторный состав на основе аденовируса человека — подобные разработки существуют в России с середины 90-х годов.

«Спутник V» создан по принципу гетерогенного бустирования, чего нет в других вакцинах от коронавируса. В нем применяется два разных вектора, которые распределены на два укола при вакцинации. Иммунитет после прививки от коронавируса «Спутник V» формируется более стойкий, чем при использовании других вакцин, у которых механизм доставки в обоих уколах одинаковый.

Сколько держится иммунитет после ковида Сергей Булкин/NEWS.ru

Подобные аденовирусные вакцины исследовались два десятилетия и прошли более 250 клинических испытаний. На сегодняшний день учёным удалось убедиться в безопасности «Спутника V», его эффективности и отсутствии побочных эффектов в долгосрочной перспективе.

Как показали исследования НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, иммунитет после прививки от ковида «Спутник V» формируется и на новые штаммы коронавирусной инфекции благодаря выработке защитных нейтрализующих титров антител против новых типов вируса.

Через сколько появляется иммунитет после прививки от коронавируса? Конечно, он не появится за один день, на формирование стойкой защиты уходят недели. Двухкомпонентную вакцину ставят последовательно, в два этапа. Между уколами перерыв 21 день. После введения первой дозы препарата редко, но встречались случаи заражения. После получения второй дозы случаи заражения в течение первых трёх недель единичные во всех странах, использующих эту вакцину.

По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи микробиолога Александра Гинцбурга, человек защищён от коронавируса не ранее, чем через три недели после получения второй вакцины «Спутника V» — за это время после прививки формируется стойкий иммунитет к ковиду. Согласно наблюдениям учёных, антитела к инфекции появляются быстрее у людей молодого возраста, организму людей старшей возрастной группы, в особенности кому за 60 лет, требуется больше времени.

Вирусологи рекомендуют всем вакцинированным в течение 1,5 месяца после получения первой вакцины соблюдать меры безопасности (ношение масок, дезинфекция рук, избегание людных мест). Сколько длится иммунитет после прививки от коронавируса, сказать сложно. По предварительным данным длительность защиты после «Спутника V» должна составлять не менее двух лет, с высоким титром антител на протяжении не менее полугода.

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