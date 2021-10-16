Голикова заявила о высоких показателях смертности в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в последнее время в России фиксируются высокие показатели смертности. Речь идёт также о ситуации с пандемией коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24»,

Я бы хотела напомнить всем, что на сегодняшний день основным профилактическим средством, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, — это вакцинация, — сказала она.

Голикова напомнила, что на сегодняшний день в стране доступны четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Она подчеркнула, что каждый желающий может привиться любым из препаратов, уже доказавших свою эффективность.

Вице-премьер призвала россиян прививаться, так как это единственный эффективный способ профилактики коронавируса. Кроме того, это поможет защитить от болезни не только родных и близких, но и жителей того же региона.

Ранее Голикова сообщила, что с 16 октября в России запустили счётчик вакцинации населения от коронавируса и тепловую карту по эпидемиологической ситуации. Данные будут публиковаться на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.