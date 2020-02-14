https://static.news.ru/photo/92640da0-4f25-11ea-9562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве России предложили подтвердить или опровергнуть качество и безопасность российских дженериков, применяемых в области онкологии.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эту работу мог бы провести Росздравнадзор, у которого есть для этого все необходимые ресурсы. Такое сравнение необходимо провести в свете последних дискуссий о соотношении отечественных препаратов с оригинальными западными, пишет РИА Новости.

Мы хотим, чтобы сведения о качестве и безопасности обращающихся дженериков были подтверждены или опровергнуты, то есть либо это качественный препарат, либо с ним есть проблемы, — сказала Голикова на совещании о совершенствовании онкологической медпомощи.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года врачи из НМИЦ онкологии имени Блохина рассказали о низком качестве российских дженериков, которые используются в противоопухолевой и сопроводительной терапии. Докладную записку с жалобами на качество препаратов они направили в Росздравнадзор и президенту Национального общества детских гематологов и онкологов Александру Румянцеву.