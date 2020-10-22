Голикова перечислила слабые стороны бюджетной медицины

https://static.news.ru/photo/0a0dc406-1454-11eb-bfd8-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России не следует возвращаться к бюджетной медицине, напротив, стоит устранять существующие недостатки страховой медицины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Соответствующее заявление было сделано в рамках интервью, опубликованном в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России». Оно размещено на сайте РАНХиГС.

По словам Голиковой, бюджетная медицина зависит от федеральных средств. При этом на здравоохранение может тратиться разное количество денег. Как правило, в регионах России возникает дефицит соответствующих услуг.

В то же время вывести медицину на федеральный уровень нельзя из-за того, что это приведёт к полному перераспределению доходов.

В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект, — заключила Голикова.

Ранее NEWS.ru писал, что резкий подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в регионах РФ спровоцировал катастрофическую ситуацию в работе службы скорой помощи. СМИ постоянно получают информацию от местных жителей о том, что в различных городах пациенты ждут приезда бригад от нескольких часов до нескольких суток.