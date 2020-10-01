Главврач больницы в Коммунарке предупредил об ухудшении ситуации с COVID

https://static.news.ru/photo/4345126e-0479-11eb-af13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечает ухудшение эпидемиологической ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса.

Эпидемиологическая ситуация становится всё серьёзнее. Мы, конечно, ожидали роста заболеваемости осенью — в сентябре-октябре всегда наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний. COVID-19 — тоже вирусная инфекция, и это по-прежнему очень серьёзная угроза. По сводкам, которые публикует и город, и по данным нашей клиники вы сами можете видеть: количество пациентов растёт, — цитирует врача Znak.

Он посетовал, что очень многие до сих пор не верят в опасность COVID-19, и призвал людей беречь себя и близких.

Носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом — правильно мыть, как мы учили всех ещё весной; держать социальную дистанцию в 1,5–2 метра, не встречаться большими компаниями. Да, даже в хорошую погоду, — призывает Проценко.

Также он посоветовал по возможности работать из дома и беречь пожилых родственников.

Ранее NEWS.ru писал, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей в городе перевести не менее 30% сотрудников на удалённую работу. Также сообщалось, что московские школьники в октябре уйдут на расширенные двухнедельные каникулы.

Собянин считает, что ситуация с COVID-19 в столице близка к критической.

За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.