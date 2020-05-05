Главный реаниматолог Минздрава назвал условия победы над COVID-19

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Врач и сопредседатель Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль заявил, что проведённая в последние 15–20 лет оптимизация системы здравоохранения сделала Россию не готовой к эпидемиям.

По мнению доктора, представители власти несерьёзно относились к предупреждениям ОНФ, а сама существующая под патронажем президента организация недостаточно жёстко следила за исполнением своих рекомендаций. Честно говоря, локти себе кусаем, почему...