Здоровье

Главный реаниматолог Минздрава назвал условия победы над COVID-19

17:55, 05 мая 2020 62
Игорь Молчанов Игорь Молчанов Фото: rmapo.ru

Главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реаниматологии Игорь Молчанов назвал в качестве условий для победы над коронавирусной инфекцией в России грамотное управление системой здравоохранения и разделение пациентов.

По мнению эксперта, страна столкнётся с ускоренным приростом числа заболевших, но должна справиться с возросшей нагрузкой благодаря развёртыванию госпиталей на открытых площадках.

Самая главная часть каждого оружия — голова его владельца, — цитирует Молчанова РИА Новости.

Врач призвал россиян соблюдать самоизоляцию в майские праздники, чтобы «не устроить сюрприз» медработникам.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч человек за минувшие сутки. Умерли более 1,4 тысячи.

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