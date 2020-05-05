Главный реаниматолог Минздрава назвал условия победы над COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реаниматологии Игорь Молчанов назвал в качестве условий для победы над коронавирусной инфекцией в России грамотное управление системой здравоохранения и разделение пациентов.
По мнению эксперта, страна столкнётся с ускоренным приростом числа заболевших, но должна справиться с возросшей нагрузкой благодаря развёртыванию госпиталей на открытых площадках.
Самая главная часть каждого оружия — голова его владельца, — цитирует Молчанова РИА Новости.
Врач призвал россиян соблюдать самоизоляцию в майские праздники, чтобы «не устроить сюрприз» медработникам.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч человек за минувшие сутки. Умерли более 1,4 тысячи.