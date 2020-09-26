Гинцбург сообщил об особенностях тестирования вакцины «Спутник V» на детях

Руководитель Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбур не исключил тестирования вакцины от вируса «Спутник V» на детях.
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Ранее Гинцбург рассказал, что исследования вакцины от коронавирусной инфекции нового типа на детях планируется начать в январе-феврале 2021 года. Он отметил, что в настоящее время совместно с педиатрами пишется пакет документов, которые будут представлены в Минздрав для того, чтобы начать испытания на детях после завершения исследований на взрослых.
Как сообщалось, вакцина против коронавируса «Спутник V» будет для двух категорий граждан: для взрослых и для детей. Более лёгкий вариант вакцины появится после испытаний на добровольцах. По словам завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи профессор Александр Бутенко, в настоящее время разрабатывается единая формула препарата, которую должны будут испытать на как можно большем количестве людей. Только после завершения этапа массового тестирования стоит ожидать появления ещё одного варианта вакцины — более лёгкого.
По словам Бутенко, в тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей. Однако для детей она будет более щадящая и иметь меньше побочных эффектов, поскольку их иммунная система не так развита, как у взрослы
4 сентября первая партия вакцин по COVID-19 уже поступила в поликлиники, писал NEWS.ru.
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