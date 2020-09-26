Гинцбург сообщил об особенностях тестирования вакцины «Спутник V» на детях

https://static.news.ru/photo/345ca44c-ffe2-11ea-8232-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Руководитель Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбур не исключил тестирования вакцины от вируса «Спутник V» на детях.

Об этом эксперт рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1». По словам Гинцбурга, при тестировании на детском контингенте будет, вероятней всего, использоваться интраназальный способ введения вакцины — то есть через носовую полость.

Ранее Гинцбург рассказал, что исследования вакцины от коронавирусной инфекции нового типа на детях планируется начать в январе-феврале 2021 года. Он отметил, что в настоящее время совместно с педиатрами пишется пакет документов, которые будут представлены в Минздрав для того, чтобы начать испытания на детях после завершения исследований на взрослых.

Как сообщалось, вакцина против коронавируса «Спутник V» будет для двух категорий граждан: для взрослых и для детей. Более лёгкий вариант вакцины появится после испытаний на добровольцах. По словам завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи профессор Александр Бутенко, в настоящее время разрабатывается единая формула препарата, которую должны будут испытать на как можно большем количестве людей. Только после завершения этапа массового тестирования стоит ожидать появления ещё одного варианта вакцины — более лёгкого.

По словам Бутенко, в тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей. Однако для детей она будет более щадящая и иметь меньше побочных эффектов, поскольку их иммунная система не так развита, как у взрослы

4 сентября первая партия вакцин по COVID-19 уже поступила в поликлиники, писал NEWS.ru.