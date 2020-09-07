Российскую вакцину «Спутник V» создадут отдельно для детей и взрослых

https://static.news.ru/photo/a856e580-f1a3-11ea-a144-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Вакцина против коронавируса «Спутник V» будет для двух категорий граждан: для взрослых и для детей. Более лёгкий вариант вакцины появится после испытаний на добровольцах.

Как рассказал в интервью радио Sputnik завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко, в настоящее время разрабатывается единая формула препарата, которую должны будут испытать на как можно большем количестве людей. Только после завершения этапа массового тестирования стоит ожидать появления ещё одного варианта вакцины ‒ более лёгкого.

По словам Бутенко, в тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей. Однако для детей она будет более щадящая и иметь меньше побочных эффектов, поскольку их иммунная система не так развит, как у взрослых.

При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев.