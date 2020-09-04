Первая партия вакцины против COVID-2019 поступила в московские поликлиники

https://static.news.ru/photo/27167170-eeb5-11ea-a63b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Три московские поликлиники № 2, № 220 и № 62 получили первую партию вакцины против COVID-2019. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первопроходцами стали городские поликлиники № 2, № 220 и № 62, — сообщила она.

Отмечается, что поступившая вакцина от коронавируса предназначена для пострегистрационных исследований. При этом медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнётся на следующей неделе.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется после ноября — декабря. По его словам, в первую очередь вакцину будут отгружать для медицинских работников и педагогов.

Как писал NEWS.ru, первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».