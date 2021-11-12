Гинцбург рассказал об особенностях лечения COVID-19 разной степени тяжести

Для тяжёлых больных лекарства от COVID-19 предполагается использовать в виде жидкости, для средних и лёгких — в виде таблеток. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он уточнил, что данный вопрос в настоящее время зависит в том числе от фармакокинетики и окончательного понимания пока нет.

Окончательного понимания нет. Но, исходя из общих соображений, если это тяжёлые больные, то это, как правило, жидкость, потому что вводится инъекционно. Если это средней тяжести больные или лёгкой тяжести больные, то это, как правило, таблетки, — рассказал учёный.

По словам Гинцбурга, данный вопрос во многом зависит от степени тяжести состояния больного, а также от фаракокинтетики, то есть той «химии», которую врачи вводят в организм пациента.

Конечно, это ещё зависит от фармакокинетики, соответственно, той химии, которую вводишь, — насколько она усваивается? Как её надо вводить? Но это уже более тонкий момент, — сказал учёный.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 — «Арепливир». Предполагается, что он начнёт поступать в стационары, где лечат больных коронавирусом, до конца года.