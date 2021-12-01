Гинцбург рассказал о вакцинах, которые можно использовать вместе

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно будет прививаться от коронавируса одновременно назальной вакциной и «Спутником Лайт». По его словам, вреда организму это не причинит, сообщает РИА Новости.
Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет, — отметил Гинцбург.
Он прежде заявлял, что человек, дополнительно привитый назальной вакциной, не станет переносчиком смертоносной инфекции.
Ранее стало известно, что назальная вакцина станет защитой и для тех, кто привился не «Спутником V», заявил Александр Гинцбург. По его словам, новый препарат поможет всем вакцинированным любой разрешённой вакциной. Микробиолог отметил, что при впрыскивании нового препарата антитела будут формироваться на слизистой оболочке носа.