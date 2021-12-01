Гинцбург рассказал о вакцинах, которые можно использовать вместе

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Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, может ли рыбий жир быть полезным в профилактике инфекционных заболеваний, в частности, коронавируса. Продукт действительно оказывает противовоспалительное действие, благодаря омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам, которые входят в его состав, сообщает радио Sputnik.

Рыбий жир снижает уровень триглицеридов, буквально жира, в крови, немного снижает артериальное давление, слегка уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает свёртываемость крови. Также омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают...