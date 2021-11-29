Гинцбург: назальная вакцина защитит привитых не только «Спутником V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная центром назальная вакцина станет защитой и для тех, кто привился не «Спутником V». По его словам, новый препарат поможет всем вакцинированным любой разрешённой вакциной, сообщает РИА Новости.

Наверняка [защита] будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела, — подчеркнул учёный.

Главным достоинством назальной вакцины является то, что препарат в форме спрея избавляет человека от возможности стать случайным распространителем смертоносной инфекции, рассказал ранее Александр Гинцбург. Микробиолог отметил, что при впрыскивании нового препарата антитела будут формироваться на слизистой оболочке носа.

Ранее стало известно, что никаких побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 не замечено, заявил Александр Гинцбург. Клинические исследования данного препарата (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) Минздрав разрешил в середине октября. Учёный добавил, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода, возможно, что и реже.